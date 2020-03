Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unui comunicat publicat astazi, 6 martie 2020, de cotidianul OPINIA și asumat de filiala locala a unei formațiuni politice, privitor la depozitarea necontrolata de deșeuri pe raza localitații Sageata, Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Buzau face urmatoarele precizari: GNM-CJ…

- Nu putem ști ce s-a intamplat exact, pentru ca inca nu avem datele din toate stațiile. Doar de la 3 stații știm din cele șase existente. De ce: pentru ca doar trei trimit date online. Cele din Titan, Balotești și Drumul Taberei trebuie analizate datele, ca nu trimit date online....

- Datele alarmante ale poluarii in București produce victime colaterale, asta daca e sa excludem locuitorii bucureșteni, afectați și ei de aerul greu din Capitala. Viorel Glaman, comisarul-șef al Garzii de Mediu, a fost destituit din funcție, ieri. Intr-o discuție telefonica la Digi 24, Glaman afirma…

- ELCEN anunta ca ii va percepe penalitati noului RADET, de vreme ce acesta n-a reusit inca sa achite nici macar toata factura lunii decembrie. Principalul producator de energie termica pentru Capitala, ELCEN, informeaza ca Termoenergetica SA n-a platit inca nici macar caldura consumata de bucuresteni…

- Greenpeace Romania sustine ca Primaria Capitalei, Ministerul Capitalei și Garda Naționala de Mediu par incapabile sa implementeze masurile necesare pe reducerea poluarii din București. . ”Locuitorii isi pun zilnic sanatatea in pericol”, au transmis reprezentantii organizatiei, potrivit News.ro.Vezi…

- Consilierul general USR, Octavian Berceanu, vicepresedintele Institutului pentru Dezvoltare si Inovare, atrage atentia intr-o scrisoare catre ministrul Mediului ca parametrii privind calitatea aerului respirat din Capitala sunt comparabili cu cei din Sydney, zona grav afectata de cele mai grave incendii…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a spus, miercuri seara, la Romania Tv, ca i-a scris președintelui Klaus Iohannis pentru a-i cere ajutorul ca sa primeasca bani de la Guvern pentru Capitala."Eu ii respect pe toți primarii din țara, știu prin ce trec. Banii sunt puțini, nu…

- Politia Militara rusa si-a stabilit cartierul intr-o baza detinuta, cu putin timp in urma, de armata americana, in apropiere de orasul Rakka, fosta „capitala“ a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza Reuters.