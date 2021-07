Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata de la Wimbledon de Ons Jabeur, Garbine Muguruza (27 de ani, 12 WTA) a ales sa se relaxeze preț de cateva zile in Romania. Sportiva din Spania, campioana la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017, a publicat pe contul sau de InstagramStory cateva imagini surprinse in Romania. Iberica, fost lider…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul cinci mondial, a fost nevoit sa abandoneze, marti, in optimile de finala ale turneului ATP pe iarba de la Mallorca (Spania), din cauza unei accidentari la incheietura mainii drepte, intr-un moment in care il conducea pe francezul Adrian Mannarino cu 5-2,…

- Sorana Cirstea este in culmea fericirii. Cu doua saptamani inainte de turneul de la Wimbledon, iubita lui Ion Ion Țiriac a primit o veste fantastica. Este rezultatul eforturilor sale depuse pana acum. Sportiva de 31 de ani a reușit un turneu foarte bun la Roland Garros, unde a ajuns in optimile de finala…

- Au mai ramas puține zile pâna la startul meciurilor de pe tablourile principale de la Roland Garros, iar sportivii implicați în cel de-al doilea Grand Slam al sezonului se afla în linie dreapta cu pregatirea. Dubla câștigatoare de Grand Slam, Garbine Muguruza a împartașit…

- Simona Halep a fost nevoita sa se retraga de la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, din cauza accidentarii pe care a suferit-o pe 12 mai, la turneul de la Roma, informeaza portalul oktennis.it . Lipsa Simonei Halep de la French Open, turneul de la Paris pe care l-a caștigat in anul 2018, era…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial, are șanse foarte mici sa participe la Roland Garros, turneu de Grand Slam care va incepe pe 30 mai, din cauza rupturii musculare suferite la gamba stanga in timpul meciului cu Angelique Kerber, miercuri, 12 mai, la Roma, scrie site-ul Gazeta Sporturilor . Campioana…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a completat tabloul sferturilor de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza (Spania), cu 6-4, 6-2, joi, in optimi. Svitolina, a cincea favorita, are acum 7-5 in meciurile…

- Simona Halep nu a depașit complexul semifinalelor de la WTA Stuttgart și a parasit competiția in aceeași faza și in acest an, dupa infrangerea drastica cu Sabalenka. La finalul partidei, Simona a declarat ca adversara ei a jucat aproape perfect și ca nu iși poate reproșa prea multe lucruri. „Nu cred…