Gandeste bogat pentru un buget redus In aceasta perioada, cand avem cu totii o stare psihica nu tocmai buna, tindem sa ne refugiem in cumparaturile emotionale care sunt pe cat de nesanatoase, pe atat de costisitoare.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa cumperi cumpatat.



Indeosebi in conditiile in care avem un buget limitat, ar trebui sa avem un psihic puternic pentru a nu arunca banii pe achizitii care nu sunt necesare.



Din acest motiv, daca mergi la cumparaturi, fa-ti o lista bine stabilita. De preferat, mai ia pe cineva cu tine pentru a te ajuta sa iti tii in frau… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

