Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prognoza meteo, prima parte a Romanian Fashion Week, colectiile IF Platform, va incepe la ora 12.00. Pentru a doua parte a show-ului, Romanian Designers, urmeaza sa fie anuntata ora imediat ce se stabileste.

- Romanian Fashion Week, cel mai mare festival de moda din Romania, cu un istoric de mai bine de un deceniu, incepe, in acest weekend, la Iasi. Peste 100 de designeri, 40 de show-uri de moda si un catwalk impresionant construit in parcul Palas, concerte care vor imbogati atmosfera, toate vor putea fi…

- Romanian Fashion Week, cel mai mare festival de moda din Romania, cu un istoric de mai bine de un deceniu, incepe in acest weekend la Iasi. Peste 100 de designeri, 40 de show-uri de moda si un catwalk impresionant construit in Gradinile Palas, concerte care vor imbogati atmosfera, toate vor putea fi…

- Peste 100 de designeri, 40 de show-uri de moda si un catwalk impresionant construit in Gradinile Palas, concerte care vor imbogati atmosfera si vor putea fi urmarire live – toate acestea vor putea fi vazute in acest weekend la Romanian Fashion Week. Potrivit organizatorilor, Romanian Fashion Week are,…

- Romanian Creative Week continua la Iasi pana pe 30 mai cu noi evenimente spectaculoase in fiecare zi: incepe Romanian Fashion Week in parcul Palas, se deschid New Media Alley si New Media Street, Baia Turceasca asteapta vizitatori pentru prima data dupa multa vreme, sunt proiectii de film in fiecare…

- Romanian Creative Week: ultimele zile de festival alaturi de personalitati din sectoarele de bussiness, gaming, arte si moda. In acest sfarsit de saptamana va avea loc Romanian Fashion Week unde sunt asteptati peste 40 de designeri romani si straini. Potrivit organizatorilor, prezentarile de moda vor…

- Anuntul organizatorilor: zece zile de pantofi lejeri si de dorinta de a te bucura de muzica, arta, moda si film. Iesenii si vizitatorii Iasului au nevoie in urmatoarele 10 zile de pantofi lejeri si de dorinta de a se bucura de muzica, arta, moda si film. Asta pentru ca, aproape oriunde se vor plimba…