A fost numit șef de promoție in 2008, fiind elev al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu‟ din Boldești. De 13 ani imbraca uniforma de pompier și salveaza zilnic viața și bunurile semenilor aflați in pericol. Este kinetoterapeutul echipei de handbal masculin CSM Focșani 2007 și absolvent al Facultații de Drept […] Articolul GALERIE FOTO: Poveștile oamenilor in uniforma. Plt. adj. Ionuț Vasile, pompier și kinetoterapeutul handbaliștilor focșaneni apare prima data in Monitorul de Vrancea .