- In competiția interna s-au inscris trei candidați, Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau, iar votul se desfașoara online, in doua tururi, daca niciunul dintre candidați nu reușește sa obțina peste 50% din voturi in primul tur. Incepand de miercuri, 15 septembrie, cei aproximativ 50.000 de membri…

- Pe 15 septembrie, de la ora 10.30, va avea loc slujba de consacrare a altarului si de redeschidere a Catedralei „Adormirii Maicii Domnului" din Iasi. Lacasul de cult catolic este cel mai vechi din Moldova si a fost renovat printr-un proiect european care a presupus lucrari de consolidare si restaurare,…

- Biserica Catolica o sarbatoreste in aceeasi zi pe Sfanta Fecioara Maria Indurerata. Cel care va prezida Liturghia de sfintire va fi PS Iosif Paulet, episcop de Iasi. La eveniment vor participa zece episcopi, aproximativ 200 de preoti din dieceza si din afara acesteia, oaspeti din strainatate, oficialitati…

- Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Petrolul Ploiești 0-3 (0-0) Marcatori: Vajushi (57), Țicu (64), Bratu (84). Viitorul: Moga – Ciul, Core, Sveicauskas, Godja (67 Ruican) – Buturca (67 Vulpe), Acosta, Țegle, Girbița (67 Rusu) – Mitrica (79 Dulca), C. Rus (79 Dodoi). Antrenor: Cristian Lupuț. Petrolul: Avram…

- Romania este o tara frumoasa, cu numeroase obiective turistice care merita explorate, asa ca, vara aceasta, fie ca esti pasionat de cultura, istorie, arhitectura, natura sau gastronomie, redescoperi bucuria calatoriilor urbane smart cu Star Taxi. Disponibila gratuit in Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta,…

- Noi, generația de tineri din prezent suntem altfel. Suntem generația altfel. Suntem radicali. Suntem neiertatori. Suntem raționali. Suntem visatori. Suntem adulți și copii in același timp. Sunt prea multe lucrurile pe care am dori sa le imbunatațim sau chiar sa le schimbam. Doar cu implicare și in numar…

- Platforma de rezervari și programari online Bookingham este acum disponibila in 10 orașe din Romania. La un an de la lansarea in Cluj-Napoca, Bookingham se extinde in alte 9 locuri din țara: Alba Iulia, Baia Mare, Brașov, București, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Targu Mureș și Timișoara.

- Paralela 45 reduce timpul de așteptare pentru cererile de vacanțe pe care le primește zilnic, in creștere de la o saptamana la alta, organizand un department call center, cu numar mare de angajați, care sa prelucreze cu promptitudine fiecare apel. Reorganizarea departamentului vine dupa deschiderea…