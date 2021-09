Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii din Galați au venit la biblioteca pentru a fi ajutați sa plateasca facturile online, sa-și scoata certificatul digital sau sa se programeze la vaccinare. Mulți dintre ei au venit pentru a-și schimba contractele cu companiile de gaze și electricitate. Pensionarii din Galați iși achita facturile…

- COMUNICAT DE PRESA In vederea oferirii informațiilor necesare pentru clarificarea cu obiectivitate a situației din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinești, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova, aduce la cunoștința opiniei…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a transmis astazi un comunicat de presa, la patru zile de cand un barbat institutionalizat a murit in centrul din Calinesti, conducerea ibstitutiei anuntand inceperea unei cercetari disciplinare."In data de 6 august 2021, Centrul…

- • Vor fi efectuate controale in toate unitațile subordonate DGASPC Prahova • DGASPC Prahova susține ca s-a autosesizat, a dispus o cercetare disciplinara prealabila și evaluari in centrele pe care le are in raspundere Fl. Tanasescu „Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a cerut…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a dispus efectuarea unor controale in centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), dupa moartea suspecta a unui pacient. "Presedintele (...) Iulian Dumitrescu a cerut conducerii DGASPC luarea, cu…

- Moarte CRUNTA pentru un pacient internat la Neuropsihiatrie: A DECEDAT dupa ce a fost batut de un asistent medical Moarte CRUNTA pentru un pacient internat la Neuropsihiatrie: A DECEDAT dupa ce a fost batut de un asistent medical Un pacient al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti…

- Marți, 3 august 2021, intr-un cadru restrans, a fost inaugurat noul sediu al Centrului de Transfuzii Sanguine Valcea. Investiția, realizata de CJ Valcea cu fonduri din bugetul propriu al județului, a constat in modernizarea și recompartimentarea spațiilor fostei Policlinici cu Plata, imobil care avea…

- Un ordin emis de ministerul sanatații prevede o serie de obligații pentru distribuitorii care primesc autorizație pentru furnizarea acestor medicamente. Cadrul legal pentru asigurarea disponibilitatii medicamentelor utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale a fost modificat printr-un ordin semnat…