Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (locul 198 WTA) a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Hamburg, dupa ce a invins-o in finala pe germanca Andrea Petkovic (locul 130 WTA). Romanca venita din calificari a castigat finala cu scorul de 7-6 (6), 6-4. Meciul a durat…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, sambata, in ultimul act al turneului Hamburg European Open, dupa ce a invins-o in semifinale, in trei seturi, cu 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorita. In finala, Gabriela Ruse o va avea ca adversara, duminica, pe…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, in penultimul act al turneului Hamburg European Open, dupa ce a invins-o in trei seturi, cu 6-4, 1-6, 7-5, pe americanca Danielle Collins, a patra favorita a competiției. In penultimul act, Gabriela Ruse o va avea ca adversara, sambata,…

- Numarul 45 WTA, Sorana Cirstea, a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la Bad Homburg (Germania). Sportiva noastra a fost invinsa de Andrea Petkovic, dupa un meci in care parca nu a avut suflu si tragere de inima. Astfel, singura jucatoare ramasa in concurs este Patricia Țig. Turneul de…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (7 WTA, favorita nr. 3) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Berlin (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 dolari. Bianca Andreescu a cedat in doua seturi, scor 6-7 (2),…

- Pagube materiale de 120.000 de euro a produs un șofer roman de camion, luni dis-de-dimineața, pe o strada dintr-un oraș german, scrie cotidianul Wiesbadener Kurier, care preia un comunicat al poliției. Romanul in varsta de 54 de ani se afla pe Neustrase, in Hattenheim, in jurul orei 7 dimineața și,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Strasbourg, din Franța, dupa ce a invins-o in semifinale, cu 3-6, 6-4, 6-2, pe poloneza Magda Linette. In ultimul act, Cirstea o va avea ca adversara pe invingatoarea dintre cehoaica Barbora Krejcikova, a cincea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep participa, in aceasta saptamana, la turneul de la Roma, competiție dotata cu premii totalizand 1,8 milioane de dolari. Halep, numarul trei mondial și a treia favorita, este calificata direct in turul secund , unde o va avea ca adversara pe invingatoarea dintre…