- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse a fost invinsa de americanca Danielle Collins, principala favorita, cu 6-4, 6-2, duminica seara, in finala turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Ruse (23 ani, 137 WTA) a incheiat astfel o serie senzationala de…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro, sambata, dupa ce a invins-o pe frantuzoaica Oceane Dodin, a sasea favorita, cu 6-7 (4), 7-6 (0), 6-1. Ruse va juca a doua finala WTA consecutiva, ambele…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (locul 198 WTA) a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Hamburg, dupa ce a invins-o in finala pe germanca Andrea Petkovic (locul 130 WTA). Romanca venita din calificari a castigat finala cu scorul de 7-6 (6), 6-4. Meciul a durat…

- Gabriela Ruse a reușit, astazi, o performanța de remarcat. Romanca s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Hamburg dupa un meci extraordinar cu americanca Danielle Collins, locul 40 mondial. Sportiva noastra s-a impus greu, in trei seturi, scor 6-4, 1-6, 7-5, dupa un meci de mare lupta, dar…