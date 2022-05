Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, mamica de curand și extrem de activa in mediul online, a rabufnit dupa ce a fost criticata despre felul in care are grija de bebelușul sau. Dupa ce le-a pus la punct pe mamicile din online, Gabriela Prisacariu a decis sa nu mai scrie nimic despre copilul ei. Modelul…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, mamica de curand și extrem de activa in mediul online, a rabufnit dupa ce a fost criticata despre felul in care are grija de bebelușul sau. Dupa ce le-a pus la punct pe mamicile din online, Gabriela Prisacariu a decis sa nu mai scrie nimic despre copilul…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. S-au casatorit anul trecut și au impreuna un baiețel, pe Tiago. Cei doi sunt activi in mediul virtual, iar acum și-au amuzat din nou fanii. In emisiunea de matinal pe care o prezinta, Dani Oțil a avut ca „invitați”,…

- Dani Oțil, care prezinta de ani de zile matinalul „Neatza cu Razvan și Dani”, a lipsit astazi de pe post, de la Antena 1. Prezentatorul nu e in vreo vacanța cu soția Gabriela Prisacariu și cu fiul lor, ci și-a urmat marea pasiune. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 este plecat in Laponia acolo…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, a anunțat ca nu iși mai alapteaza bebelușul din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat. Aceasta nu a dorit sa iși supuna baiețelul la vreun risc. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Prisacariu a anunțat ca nu-l mai alapteaza pe Luca…