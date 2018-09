Gabriela Firea, mesaj de ultimă oră: Răspunsul e foarte simplu: NU "Nu am facut nici armistițiu și nici nu am incheiat vreun fel de pact de coabitare cu președintele Liviu Dragnea. Nici nu aș fi avut cum, pentru ca nu este vorba de o disputa personala care sa poata fi incheiata cu o oferta potrivita. Am spus-o și o mai repet: nu urmaresc sa-i iau locul dlui Dragnea și nu incerc sa obțin niciun fel de avantaj personal. De asemenea, vreau sa fie foarte clar ca nu intenționez sa destabilizez coaliția majoritara din parlament sau sa pun in pericol programul de guvernare. Am ridicat insa niște probleme, acumulate intr-un an și jumatate de discuții sterile in partid,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

