Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, contrazice zvonurile cu privire la suspendarea platii ajutoarelor sociale, pentru a se directia banii catre sanatate."Desi sunt vremuri de criza, toate stimulentele pentru sanatate si sociale vor fi platite! Acestea au inceput sa se acorde la…

- Primaria Capitalei a revenit asupra deciziei de a nu mai plati stimulentul pentru persoanele cu dizabilitati, de 500 de lei. Intr-o postare pe Facebook ,primarul Gabriela Firea anunta ca "deși sunt vremuri de criza, toate stimulentele pentru sanatate și sociale vor fi platite". Firea ii acuza pe cei…

- Primaria Capitalei anunța, marți, ca vrea sa aloce un milion de euro pentru achiziția de aparatura medicala, costume de protecție și alte materiale sanitare destinate spitalelor, serviciului de Ambulanța, DSP și IGSU, in contextul raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Primarul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat astazi, incepand cu ora 13.00, la sediul Primariei Capitalei, un Comandament de urgenta, avand in vedere aparitia primului caz de coronavirus in Romania.La sedinta vor participa: conducerea ASSMB, managerii si directorii medicali ai celor 19 spitale aflate…

- "Nu e o ordonanța de urgența care sa prevada accesul unor spitale la programe, ci una care modernizeaza legea 95, legea sanatații. Sunt mai multe prevederi in aceasta OUG. Aceasta e data in special iin interesul pacienților din Romania și are ca scop a le facilita accesul la servicii medicale dupa modelul…

- „Sunt revoltat. Ministerul poarta o corespondenta si i-am pus in vedere Primariei Capitalei de fiecare data ca trebuie sa se preocupe sa identifice solutii, pentru ca Bucurestiul astazi produce un milion de tone de deseuri pe an din cele 6 pe care le produce Romania", a declarat ministrul Mediului,…