- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu reprezentantele a cinci dintre cele mai importante organizatii care militeaza pentru drepturile femeilor din Romania, cu care a dezbatut problemele concrete la care se lucreaza in prezent, anunța Agerpres.…

- "Cateva randuri despre creșterea varstei de pensionare și interzicerea cumulului pensiei cu salariul. O spun raspicat : NU acceptam sub nicio forma creșterea varstei de pensionare, dar nu aceasta este problema aflata in dezbatere, de fapt. Proiectul de lege din parlament nu se refera la obligația de…

- Social-democrata aflata la conducerea Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse anunța ca vor incepe mai multe verificari in centre de plasament, dar și la asistenții maternali. „Am toleranta zero fata de abuzurile la adresa copiilor”, spune Gabriela Firea. „Demaram mai multe controale și verificari…

- Gabriela Firea afirma ca, in cazul mamelor adolescente, „statul a eșuat in misiunea sa de a apara aceasta categorie sociala fragila”. „Mame adolescente. Copii fara copilarie! Romania este in continuare una dintre țarile din Uniunea Europeana cu o rata mare de nașteri in randul adolescentelor. Numai…

- Consecintele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimti decenii la rând, daca nu sunt extinse serviciile vitale oferite copiilor, a scris, sâmbata, pe Facebook, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. "Situatia copiilor din România…

- In ultimele lunii, liderii PSD au fost balerini intr-un spectacol penibil regizat de Vasile Dincu pe muzica lui Klaus Iohannis avandu-l ca prim balerin pe Marcel Ciolacu. Astfel, la sfarșitul lunii septembrie 2021, PSD a introdus o moțiune de cenzura impotriva cabinetului Cițu, care a trecut pe 5 octombrie…