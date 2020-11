Gabriela Firea: Este foarte greu pentru toţi copiii din ţară să înveţe online Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca ultimele masuri pe care guvernantii le-au luat pentru combaterea pandemiei arata ca nu le pasa de romani, adaugand ca este foarte greu pentru copii sa invete online, foarte multi dintre ei nici macar nu au acces la aparatura electronica de ultima generatie sau la internet. "Ultimele masuri ale Guvernului PNL Orban arata nu doar cinism, este un cuvant prea usor, prea bland, ci faptul ca nu le pasa de romani. Pentru ei este mult mai simplu sa inchida, sa restrictioneze, sa amendeze decat sa procedeze la fel ca intreaga Europa si anume… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, cere Guvernului sa analizeze cu maxima seriozitate problema inchiderii pietelor si sa protejeze antreprenorii romani, potrivit Agerpres."Chestiunea legata de piete o vom discuta cu primul ministru pentru ca o consider extrem de sensibila…

- Prim-vicepreședintele Gabriela Firea a declarat, marți, la Antena 3 ca Raed Arafat se autocenzureaza și se rezuma la a anunța masurile drastice decise de Guvern, fara a-i contrazice din poziția de specialist pe guvernanți. Și asta pentru ca, susține Firea, șefului DSU i-ar fi teama ca ar putea sa-și…

- Ciolacu nu crede, totusi, in varianta invatamantului online, despre care spune ca este "o minciuna si o gogorita". Prezent la Buzau cu ocazia dezvelirii unui monument care marcheaza implinirea a 150 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferata ce lega Buzaul de Marasesti, presedintele…

- Avertisment dur al șefului secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Virgil Musta avertizeaza ca școlile ar ... The post Medicul Virgil Musta: Aceștia sunt copiii care ar trebui sa invețe online appeared first on Renasterea banateana .

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca lipsa de organizare din partea Guvernului pentru inceperea anului scolar este suplinita in Bucuresti de autoritatile locale. Aceasta precizeaza ca se va implementa un sistem de testari pentru copiii cu simptome, astfel incat acestia sa nu fie…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca lipsa de inițiativa a Guvernului va lasa copiii fara maști la inceperea școlii și de aceea, alaturi de colegii din Primaria Capitalei, dar și cu cei din staff-ul de campanie electorala, au strans bani și vor dona 100.000 de maști pentru elevii din Capitala.Citește…

- Guvernul din Muntenegru a anuntat marti ca inceperea noului an scolar se amana cu o luna, pana la 1 octombrie, din cauza ingrijorarile provocate de epidemia de coronavirus, transmite dpa.Decizia afecteaza gradinitele si scolile, a precizat Ministerul Educatiei, explicand ca ea a fost luata…

- Nemtii considera ca Bucurestiul, dar si 10 judete din tara sunt zone cu risc, asta dupa ce in urma cu mai putin de o saptamana, aveau deja o lista cu alte sapte judete. Asadar, daca ati trecut prin locurile considerate periculoase, testarea pentru Covid-19 este obligatorie la intrarea in Germania. Si…