"Aceste este adevarul despre Podul Ciurel, un proiect despre care se spune in mod nedrept ca nu duce și nu va duce nicaieri, o investiție care nu ar fi necesara. Va voi demonstra ca este necesara și utila bucureștenilor.

Acest proiect a fost gandit acum 14 ani, in trei etape. Noi am finalizat prima dintre ele, Nodul Virtuții. Am fi putut finaliza acest obiectiv mult mai rapid insa, timp de zece ani, a fost blocat in tribunale de catre un domn care are casa in proximitatea podului Ciurel, o casa care exista și in prezent și nu a fost afectata absolut deloc, cofondator al Uniunii Salvați…