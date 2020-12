Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei si actual candidat PSD pentru Senat, reactioneaza la imaginile cu presedintele Iohannis sustinand un discurs de Ziua Nationala sub Arcul de Trimf, singur, fara alte persoane pe o raza de cel putin 10 metri. "Daca nu consolidam Arcul de Triumf,…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs, in fața Arcului de Triumf, unde a refuzat sa se mai țina parada de Ziua Naționala. Iohannis a chemat cațiva politicieni, ambasadori, sportivi și a vorbit singur despre insemnatatea actului istoric de acum 102 ani, dar a și criticat vechile guvernari,…

- Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, in prezent candidat PSD la Senatul Romaniei, a depus o coroana de flori in memoria eroilor de la 1989. Citește și: SCANDAL la Arcul de Triumf: Codruța Cerva SE CEARTA cu jandarmii care vor sa o AMENDEZE/ Un fost militar s-a DEZLANȚUIT "Omagiu…

- Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale au participat la ceremonia oficiala organizata de MApN in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Evenimentul nu a fost deschis publicului. In cadrul ceremoniei s-a ținut un moment de reculegere in memoria eroilor romani cazuți pe campurile…

- Gabriela Firea, primar in funcție și reprezentant al PSD a fost invinsa de Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR PLUS, cel pe care l-a ridiculizat constant. Patru din cele sase primarii din Bucuresti au fost castigate, duminica, de candidatii sustinuti de PNL si Alianta USR PLUS, respectiv sectoarele…

- Gabriela Firea din partea PSD a pierdut funcția de primar general la București. Așa cum era de așteptat, Nicușor Dan este noul primar general. Articolul PSD a pierdut capitala apare prima data in Ziarul Olteniei .

- Senatorul Robert Cazanciuc ii indeamna pe bucureșteni sa voteze pentru continuarea proeiectelor pentru Capitala incepute de primarul general Gabriela Firea. Cazanciuc explica faptul ca bucureștenii trebuie sa priveasca in perspectiva și sa susțina planurile primarului general, Gabriela Firea.„Traim…

- ​Presedintii PNL, USR si PLUS - Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos - au semnat, vineri, "Angajamentul pentru Noul Bucuresti", prin care îl sustin pe candidatul Nicusor Dan la Primaria Capitalei si pe candidatii de sector ai acestor formatiuni.„Ne angajam sa ridicam…