Gabriela Firea a avut un mesaj dur la adresa Premierului demisionar Orban și a Ministrului Economiei, Florin Cițu, acuzandu-i ca iși bat joc de romani și se fac ca nu ințeleg nevoile oamenilor. Aceasta ii acuza ca reducerea acordata odata cu liberalizarea pieței de energie este de doar 1 ban și ca mulți romani vor plati sute de lei in plus pentru energie, in lipsa unei subvenții serioase.