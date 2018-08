Furtuni Franţa: Traficul feroviar, perturbat în mai multe zone Furtunile care au lovit vestul Frantei marti seara dupa caldurile puternice din ultimele zile au blocat 1.500 de persoane in trei gari din Normandia, a anuntat compania feroviara nationala SNCF, relateaza AFP. 'Axa Paris-Caen-Cherbourg este afectata, 700 de persoane sunt blocate la Lisieux, 500 la Evreux si 300 la Caen', a precizat SNCF pentru AFP. Liniile de tensiune au fost avariate, provocand deficiente de alimentare cu curent electric. Trenuri blocate Cel puțin zece trenuri erau blocate marti seara in garile Caen, Lisieux si Paris Saint-Lazare din cauza caderilor de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

