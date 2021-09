Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale si inundatiile care au avut loc miercuri seara in orasul New York si in regiunile limitrofe ale metropolei americane au provocat cel putin 14 decese, au anuntat joi autoritatile locale, in contextul in care presa din Statele Unite vorbeste despre un bilant de 22 de victime, informeaza…

- Guvernatorii din New York si New Jersey au declarat miercuri seara stare de urgenta ca urmare a ploilor in cantitati record aduse de furtuna tropicala Ida, care au condus la inundatii si conditii periculoase pe drumuri si au provocat decesul a cel putin noua persoane, conform relatarilor din media…

- Primarul Bill de Blasio a declarat „urgenta de inundatii” in orasul New York, miercuri noapte. Metroul s-a inchis, iar rutele feroviare si aeriene dinspre New York si New Jersey sunt suspendate. Ploile puternice au urmat dupa uraganul Ida. New York se confrunta cu inundatii record, conform…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata in urma unei viituri care a inundat orasul Passaic din New Jersey, a declarat joi dimineata pentru CNN primarul Hector Lora, relateaza Reuters. Trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de circa 70 de ani a fost recuperat din mijlocul apelor,…

- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgenta, miercuri seara, pentru ceea ce a descris drept un ”eveniment meteorologic istoric”, cantitatile record de ploaie care au cazut in oras provocand la inundatii si conditii periculoase pe drumuri, relateaza joi dimineata Reuters si…

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facand din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- ​Accesul în restaurantele, salile de sport și cele de spectacole din New York va fi permis numai dupa prezentarea dovezii vaccinarii, a anunțat primarul Bill de Blasio. New York devine astfel primul oraș din SUA care va avea un pașaport COVID, denumit „Key to NYC pass”. Primarul…

- Cel putin 36 de persoane si-au pierdut viata si alte cateva zeci sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate de ploile musonice din vestul Indiei, a anuntat vineri un responsabil local, relateaza AFP, potrivit Agepres. Trei alunecari de teren s-au produs joi in districtul Raigad,…