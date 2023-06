Stiri pe aceeasi tema

- Lannțul de restaurante sushi cere 67 de milioane de yeni (446.000 de euro) daune de la clientul care s-a filmat „vandalizand” mancarea care venea pe banda rulanta a restaurantului și s-a postat pe internet, videoclipul devenind viral, potrivit The Guardian.Sushiro, cel mai mare operator de restaurante…

- Edward Snowden a avertizat, intr-un interviu recent, ca tehnologia de supraveghere este mult mai avansata in prezent, iar asta face ca cea folosita de agențiile de informații americane și britanice, pe care a dezvaluit-o in 2013, sa para „o joaca de copii”, scrie publicația The Guardian.Avertizorul…

- Chiar daca pare sa fi fost vorba de un pistol replica, catalogat ca o jucarie, bila trasa de aproape i-a afectat globul ocular copilului.Copilul a fost stabilizat la Suceava, insa leziunea oculara pune probleme și exista riscul unei afectari pe termen lung.Din informațiile presei locale, baiatul in…

- Mai multe cutii cu documente clasificate au fost mutate de angajații lui Donald Trump in și dintr-o camera de depozitare de la Mar-a-Lago, reședința sa din Florida, cu o zi inainte de vizita agenților FBI, o acțiune pe care procurorii americani o considera suspecta, relateaza ziarul Washington Post,…

- Un sofer baut, drogat cu cocaina si care avea permisul de conducere suspendat a fost oprit in trafic de catre politistii suceveni, pe o strada din municipiul Suceava. Oamenii legii au constatat ca barbatul ii transporta in masina, pe bancheta din spate, pe cei doi copii ai sai dar si pe un al treilea…

- Se schimba legea privind alocația pentru copii Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i…

- Procurorii federali solicita instanței ca Jack Teixeira, membru al Garzii Naționale Aeriene din Massachusetts, acuzat de scurgeri de documente militare strict secrete de la Pentagon, sa fie ținut in spatele gratiilor cat timp așteapta inceperea procesului. Anchetatorii afirma ca tanarul ar putea avea…

- Este posibil ca mult temutul „boom demografic” sa nu mai aiba loc, potrivit autorilor unui nou raport care estimeaza ca numarul de oameni va atinge un varf mai mic și mai devreme decat se preconiza anterior, potrivit The Guardian.Studiul, comandat de Clubul de la Roma, estimeaza ca, pe baza tendințelor…