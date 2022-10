Stiri pe aceeasi tema

Un barbat din Kerala, un stat din sudul Indiei, a calatorit mii de kilometri pana in Dubai pentru a cumpara cel mai nou iPhone, cu cateva ore inainte ca acesta sa fie pus in vanzare și la magazinele de la el din oraș, potrivit BBC.

Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a criticat sambata neutralitatea Indiei in fata invaziei ruse a Ucrainei, acuzand tara ca "beneficiaza" de "sacrificiile" ucrainene si occidentale, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un leopard care a scapat din captivitate și terorizeaza locuitorii unui oraș din sudul Indiei a reușit sa declanșeze un scandal politic in țara. Forțe impresionante au fost mobilizate pentru a prinde animalul, insa de mai bine de 27 de zile nimic nu pare sa dea roade, relateaza BBC.

- Statele Unite sunt ingrijorate de planurile Indiei de a participa la exercitii militare comune cu Rusia, a declarat, marti, secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, informeaza Reuters.

Un focar al unei noi infecții virale denumite „gripa tomatelor", care a fost detectat pentru prima data la copii in statul Kerala din sudul Indiei, in luna mai, s-a raspandit in alte doua state, noteaza The Guardian. Potrivit unui articol din revista Lancet Respiratory Medicine, 82 de copii cu varste…

- Cel putin 15 persoane au murit in India, in inundatii sau alunecari de teren cauzate de muson la poalele Himalayei, anunta sambata autoritatile, relateaza AFP, citat de news.ro.In regiunea Hamipur, revarsari bruste de apa au blocat pe acoperisul unor cladiri 19 persoane.

Invazie de furnici nebune galbene in 7 sate din statul Tamil Nadu, sudul Indiei. Furnicile galbene nebune sunt printre cele mai periculoase specii invazive din lume. Ele nu mușca sau ințeapa, dar impraștie acid formic, noteaza mediafax.