- Rezultatele obtinute de elevii romani in 2019 la testarea TIMSS - Tendinte in domeniul Studiilor Matematice si Stiintifice Internationale – Trends in International Mathematics and Science Study – au fost facute publice joi.

- Studiu REGINA MARIA Studiul REGINA MARIA post vaccinare, lansat la inceputul acestui an, a finalizat faza a II-a, cea care analizeaza prezența anticorpilor la 3 luni de la prima doza. Rezultatele arata ca: Nivelul de anticorpi scade, in medie, cu 66% la trei luni de la vaccinare, insa raspunsul imun…

- Peste un sfert dintre adultii din Uniunea Europeana ar refuza probabil sa se vaccineze impotriva COVID-19 daca li s-ar oferi ocazia, releva un studiu facut public joi, citat de Reuters. Rezultatele studiului realizat de Eurofound sugereaza de asemenea o legatura puternica intre nivelul de ezitare…

- Antrenorul Adrian Iencsi (46 de ani) a fost invitatul emisiunii GSP Live in aceasta dimineața. In studioul Gazetei, Iencsi a avut o declarație memorabila, in care a spus ca Sepsi OSK ar merita sa fie campioana Ligii 1. In etapa 7 din play-off, Sepsi a provocat o mare surpiza, invingand-o pe CFR Cluj…

- Nu a fost capabil sa merite macar titlul de magar de onoare al Gagauziei. Este replica liderului PCRM, Vladimir Voronin, pentru presedintele PSRM, Igor Dodon, care a spus ca: "Voronin, ca în proverbul moldovenesc, calul batrân adânc nu ara, dar nici brazda nu…

- „Operațiunea Forth Bridge” este numele de cod folosit pentru anunțarea decesului Prințului Philip. Aceasta presupune respectarea unui protocol bine stabilit ce se va aplica la funeraliile și dupa inmormantarea celui mai longeviv consort al Marii Britanii.

- Artista plastica suceveana Eugenia Goras ne ofera prilejul de a descoperi universul ei poetic transpus in cateva lucrari de tapiserie, executate cu fantezie și picturalitate, expuse, pana pe 18 aprilie, la Galeria de Arta „Ion Irimescu".Merita cu prisosința sa ne oprim pentru cateva ...

- Castigatoarea celui mai mare concurs de frumusete din Sri Lanka a suferit rani la cap dupa ce o bataie a izbucnit pe scena, scrie BBC. Regina frumusetii, Pushpika De Silva, a castigat titlul "Mrs Sri Lanka" in cadrul unei ceremonii difuzate la televizor duminica. Cateva momente mai…