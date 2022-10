Funcționează naturistele în durerile articulare? Vremea rece incepe sa se instaleze, iar aceasta perioada vine, pentru o parte din populație, insoțita de declanșarea sau agravarea durerilor articulare. Cei care sufera de artrita sau alte afecțiuni articulare, pe langa tratamentul uzual medicamentos prescris de medic, iau in considerare deseori diverse tipuri de suplimente alimentare care pot ajuta la ameliorarea simptomelor. Pe piața farmaceutica din Romania exista o varietate de suplimente nutritive pentru durerile articulare, motiv pentru care este indicat sa alegem un astfel de produs in urma recomandarii medicului sau farmacistului. Glucozamina… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MODIFICARI… Inițiativa legislativa privind prevenirea și reducerea risipei alimentare a fost adoptata, la inceputul acestei saptamani, de Senat. Proiectul depus de deputata USR Diana Buzoianu, lucrat transpartinic și depus alaturi de peste 160 de senatori și deputați din toate partidele democratice…

- Conform prognozei ANM pentru 5 octombrie 2022, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru aceasta perioada a anului. Afla cum va fi vremea miercuri, 5 octombrie, in randurile urmatoare.

- Meteorologii au emis prognoza pentru data de 3 octombrie Potrivit ANM, valorile termice vor fi in scadere fața de intervalul anterior și se vor situa in jurul mediilor normale pentru aceasta perioada.

- Vara revine in Romania zilele viitoare, cand vor fi temperaturi de 29-30 de grade. „Intr-adevar este posibil ca pe parcursul saptamanii viitoare si mai ales in a doua parte a acesteia sa consemnam valori de 29-30 de grade, posibil izolat in partea de sud-est a tarii valori de pana la 30-31 grade Celsius.…

- Record de viteza pe o șosea din Romania. Un cetațean ceh a fost prins cu 281 de km pe ora pe Autostrada 1. Barbatul a ramas fara permis pentru 4 luni. Șoferul ceh a fost oprit de polițiștii de la Rutiera din județul Arad, la doar cațiva kilometri de la ieșirea din țara. „281 km/h, […] Articolul Record…

- In ultimele zile, temperaturile crescute ne-au cam dat mari batai de cap, și se pare ca vremea caniculara va persista și in urmatoarea perioada. Mercurul va urca pana la 41 de grade in jumatatea sudica a țarii, unde disconfortul termic va fi accentuat. Cum va fi vremea maine, 24 iulie 2022, in Romania,…

- Vremea in zilele urmatoare se anunța a fi extrem de fierbinte, deoarece un val de caldura sahariana va ajunge deasupra Romaniei, putandu-ne aștepta chiar și la cod roșu de canicula, a explicat, la TVR INFO, directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu. Un val neobișnuit de caldura…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo pentru sambata, 16 iulie 2022. Vremea se menține calduroasa in toata țara, in mod special in sud-vest, sud și est, unde disconfortul termic va fi accentuat. Cerul se va menține variabil, cu innorari temporar accentuate in a doua parte…