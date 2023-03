Fugarul Arsene, legături de afaceri cu grupul de la Cluj - Cine TREMURĂ după condamnarea baronului PSD „Prima concluzie pe care o putem trage este ca exista un șablon, singura care nu a apelat la acest șablon a fost Elena Udrea, și anume: așteptarea sentinței definitive intr-o țara a Uniunii Europene care ofera sanctuar și anume Italia sau Grecia. Puteam face acest pariu cu justiția din Romania fara sa am vreo emoție ca pierd. Era clar ca fiind ultimul termen omul nu va aștepta aceasta decizie in Romania.De ce se intampla asta... doar ministrul Justiției ar trebui sa ne explice și de ce nu se face ceva in sensul schimbarii. Știm ca pana la soluția definitiva orice om beneficiaza de nevinovație… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

