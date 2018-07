Stiri pe aceeasi tema

- Doi palestinieni au fost ucisi si 184 raniti, vineri, in urma ciocnirilor dintre protestatari palestinieni si soldati israelieni in apropiere de granita intre estul Fasiei Gaza si Israel, au precizat medici din Gaza citati de dpa.Ashraf al-Qedra, un purtator de cuvant al ministerului Sanatatii…

- Cel putin un militant palestinian a murit, iar altii au fost raniti, vineri, in incidente produse la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, unde au loc proteste antiisraeliene, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Protestele sangeroase de la granita Fasiei Gaza cu Israel continua. Un palestinian de 13 ani a murit, iar 310 au fost raniti de militarii israelieni care incercau sa ii impiedice pe manifestanti sa se apropie de gardul aflat la frontiera.

- Patru palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza vineri, impuscati de militari israelieni, in noi infruntari in apropiere de bariera israeliana de securitate, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP.Nabil Abu Daraba (26 ans) a fost ucis in nordul Fasiei Gaza, in timp ce…

- Trei palestinieni au fost ucisi duminica intr-un raid al armatei israeliene asupra unui post de observare al Jihadului islamic din sudul Fasiei Gaza, a anuntat Ministerul sanatatii din enclava, potrivit AFP. Gruparea radicala a afirmat la randul sau intr-un comunicat ca cei trei ucisi…

- Zeci de palestinieni care protestau vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel au fost raniti de tiruri ale armatei israeliene si de gaze lacrimogene, in conditiile in care mai multe mii de oameni au participat la manifestatie, relateaza Reuters. Intitulate generic si Marsul intoarcerii,…

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…