- "Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe toate sectoarele de drum. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si partial uscat. Sunt sectoare de drumuri nationale care au partea carosabila curata si umeda. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu sase utilaje…

- Stratul de zapada masura 46 cm la statia meteo Iezer, 24 cm la Cavnic, 21 cm in Pasul Gutai, 14 cm la Baiut, 12 cm la Firiza, 11 cm in Baia Borsa si pe Valea Vaserului, 9 cm Grosii Tiblesului, 8 cm in Poiana Borsa, 6 cm la Targu Lapus, 3 cm la Ocna Sugatag, 1 cm in Baia Mare. Debitele si nivelurile…

- Noaptea trecuta cel mai ”cald„ a fost a stația meteo Iezer din Munții Rodnei, unde am avut „doar” -10 grade Celsius. In rest, in marea majoritate a localitaților din județ au fost temperaturi peste -10grade C. Cel mai frig a fost la Targu Lapuș, unde am avut -17 grade Celsius. La aceasta ora avem -15…

- Maramureșul inca trece printr-o perioada de ger, care va mai dura pana la finele acestei saptamani, cel puțin. In acest moment, stratul de zapada masura 48 cm la stația meteo Iezer, 33 cm la Cavnic, 29 cm in Pasul Gutai, 20 cm la Baiuț, 18 cm Groșii Țibleșului și la Firiza, 18 in Baia Borșa, 17 cm Poiana…

- Noaptea trecuta și in aceasta dimineața cel mai frig in județ a fost la Targu Lapuș, respectiv la stația meteo Iezer, unde au fost inregistrate – 15 grade Celsius. Frig a fost și in Baia Mare, unde termometrele au indicat – 11 grade Celsius, la fel ca la Sighet și Pasul Prislop. Comitetul județean pentru…

- S-a instalat iarna in Maramureș și asta se vede in temperaturile scazute pe care le avem in județ, dar și in stratul de zapada care crește de la o zi la alta. A nins seara și noaptea trecuta in zonele de deal și de munte a județului. In zona montana inalta ninsoarea a fost viscolita. Comitetul Județean…

- Incepand de maine in Maramureș vom avea temperaturi cu mult sub zero pe timpul nopții. Toate aplicațiile meteo vorbesc de temperaturi de -13, -14 și chiar -17 grade Celsius saptamana viitoare. Și pe timpul zilei vom avea temperaturi cu minus și ne vom bucura și de soare din belșug. Cert este ca avem…