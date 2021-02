Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid – Chelsea in Champions League, pe Arena Naționala, in 23 februarie, din cauza restricțiilor anti-Covid-19 Ca urmare a restricțiilor guvernului spaniol asupra zborurilor care sosesc din Marea Britanie, meciul din prima manșa a Ligii Campionilor dintre Atletico Madrid și Chelsea se va…

- Meciul de fotbal dintre Atletico Madrid și Chelsea, programat la 23 februarie, de la ora 22.00, in mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, va avea loc la București, dar fara spectatori.

- Meciul din mansa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor dintre Atletico Madrid si Chelsea Londra se va disputa marti, 23 februarie, de la ora 22:00, la Bucuresti, a anuntat Federatia Româna de Fotbal, potrivit Agerpres. "Ca urmare a restrictiilor impuse delegatiei din Marea…

- Din cauza restricțiilor impuse delegației din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele jocului Atletico Madrid – Chelsea impreuna cu UEFA au decis, cu aprobarea autoritaților din țara noastra și cu sprijinul FRF, ca partida sa fie mutata pe Arena Naționala din București. Meciul din manșa tur a…

- Ca urmare a restricțiilor impuse delegației din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele jocului Atletico Madrid – Chelsea impreuna cu UEFA au decis, cu aprobarea autoritaților din țara noastra și cu sprijinul FRF, ca partida sa fie mutata pe Arena Naționala din București. Meciul din…

- UEFA a stabilit ca meciul din turul optimilor de finala din Liga Campionilor, dintre Atletico Madrid și Chelsea, sa se joace pe Arena Naționala din București, pe 23 februarie, fara spectatori, a informat Federația Romana de Fotbal."Ca urmare a restricțiilor impuse delegației din Marea Britanie pe teritoriul…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat miercuri ca partida tur din optimile Ligii Campionilor, Atletico Madrid – Chelsea, se va juca la București, fara spectatori, potrivit Mediafax. „Ca urmare a restricțiilor impuse delegației din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele jocului…

- Prima manșa a duelului dintre RB Leipzig și Liverpool din optimile de finala ale Ligii Campionilor nu se va juca in Germania, ci in Ungaria, la Budapesta. Autoritațile din Germania au interzis accesul in țara a persoanelor care vin din țari afectate serios de noua tulpina a virusului COVID-19. Pe lista…