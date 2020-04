Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal, in urma consultarilor avute cu reprezentantii cluburilor, a decis sa incheie sezonul competitional pentru copii si juniori. Singura competitie care ramane intrerupta este Liga Elitelor U19, a carei castigatoare are dreptul de a participa in UEFA Youth League. In urma consultarilor…

