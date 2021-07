Frenzyvr.com: totul despre realitatea virtuală Cu toții am auzit despre realitate virtuala. Insa, daca intrebam pe cineva ce este aceasta, probabil nu va putea sa ne dea o definiție pertinenta. Așadar, punem intrebarea experților pentru a ne lamuri ce este realitatea virtuala. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

- Cursurile si seminariile de la Universitatea Babes-Bolyai (UBB) nu vor mai fi la fel dupa ce institutia a investit circa 200.000 de euro intr-un centru educativ care permite profesorilor folosirea realitatii virtuale, augmentate si mixte. Circa 500 de profesori au inceput pregatirea pentru ca din toamna…

- Studenții de la UBB Cluj vor studia, din anul universitar 2021, folosind realitatea virtuala și realitatea augmentata, pentru a invața mult mai multe chestiuni practice, pe care sa le ințeleaga interactiv. Folosind ochelarii de realitate virtuala, studenții vor putea vedea cum arata un vulcan, vor putea…

- Realitatea augmentata si realitatea virtuala se dezvolta intr-un ritm mai rapid decat era anticipat, a explicat, in cadrul salonului tehnologic Vivatech de la Paris, CEO-ul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, ferm convins ca o noua lume de aplicatii si servicii este pe cale sa se

