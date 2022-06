Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a treia zi a Ligii Natiunilor fanii fotbalului au avut parte de 7 partide in cadrul ligilor A,C si D. In cel mai asteptat meci al zilei s-a produs si prima mare surpriza din Liga Natiunilor.

- Edi Iordanescu a anunțat marți lotul pentru cele 4 partide din Liga Națiunilor, iar intre cei 30 de jucatori nu se regasește Alex Dobre, extrema de 23 de ani de la Dijon (Ligue 2). Mijlocașul de banda se afla pe lista preliminara, dar Iordanescu nu l-a pastrat in lotul final, fiind nemulțumit de declarațiile…

- Ciprian Deac, „veteranul” lui CFR Cluj, a refuzat sa intre in vacanța alaturi de celelalte vedete de la CFR Cluj, fiind pe teren 90 de minute in infrangerea cu FCSB din ultima etapa a play-off-ului, 1-3. La interviurile acordate la finalul partidei, „decarul” CFR-ului a explicat de ce a insistat sa…

- O parcare destinata exclusiv bicicletelor s-a deschis in spatiul de parcare al Consiliului Judetean Timis. Alte astfel de parcari urmeaza sa fie construite si in alte locuri din oras. Proiectul este unul al Consiliului Judetean Timis, prin programul Velo Timis prin care se doreste incurajarea folosirii…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, și-a expus punctul de vedere vizavi de criticile primite de Edi Iordanescu din partea lui Gigi Becali, dupa ce selecționerul l-a folosit doar 10 minute pe Tavi Popescu in amicalul cu Israel, incheiat 2-2. Octavian Popescu a evoluat in…

- Postul E!Entertainment va transmite in direct toate detaliile despre gala premiilor Oscar, in timp ce vedetele isi vor expune tinutele si se vor opri pentru interviuri cu Laverne Cox, duminica, de la ora 00.00, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O jurnalista de la televiziunea de stat rusa a transmis un mesaj anti-razboi in direct, in spatele unei colege care citea știrile oficiale. Tanara a scandat ”Fara razboi! Opriți razboiul!”.

- Gheorghe Popescu (54 de ani), fost capitan la Barcelona și jucator la Galatasaray, a comentat partida pe care cele doua echipe o vor juca joi seara in „optimile” Europa League. Gica Popescu a dezvaluit ca nu are nicio favorita in meciul dintre cele doua echipe, ambele avand o mare insemnatate pentru…