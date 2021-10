Fraude pe TikTok cu jocuri „gratis”. Conținuturi asociate cu ”malvertising” Cercetatorii de la Malwarebytes Labs atrag atenția cu privire la conturile de pe TikTok care promoveaza conținut in domeniul gaming și ofera adesea jocuri sau alte aplicații gratis. Un exemplu este un cont ce promoveaza un site care ar trebui sa ofere gratis jocul „Among Us” pe Steam, dar și o versiune „hacked”, prin care […] Citește Fraude pe TikTok cu jocuri „gratis”. Conținuturi asociate cu ”malvertising” in Alba24 .