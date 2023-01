Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe surse judiciare au declarat ca procurorii au gasit nu mai puțin de 14 ceasuri de lux in vila fraților Tate. Un singur ceas costa, in medie, intre 30 de mii și 40 de mii de euro, adica prețul unei garsoniere.Demersul vine dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, Agenția Naționala de Administrare…

- Milionarii britanici Andrew si Tristan Tate, arestati preventiv pentru 30 de zile sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, au fost vizitati joi de reprezentanti ai MAE britanic Cei doi frati au fost vizitati la arestul Politiei Capitalei de reprezentanti ai…

- Frații Andrew și Tristan Tate așteapta, in arestul central al Poliției Romane, vizita consulului Marii Britanii și pe cea a șefului departamentului economic al Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii in Romania, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN. In același timp, la aceasta ora, noi percheziții…

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

- Frații Tate au intrat in atenția presei in urma cu ceva vreme, datorita stilului de viața pe care il duceau, dar și prin prisma relațiilor pe care le-au avut cu diverse dive din showbiz-ul romanesc. Milionarii au cucerit femei frumoase și celebre din Romania, iar poveștile lor de dragoste au fost indelung…