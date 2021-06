Frați din Nereju, judecați pentru tentativă de omor asupra unui vecin Doi frați din Nereju au ajuns in fața judecatorilor pentru a raspunde acuzației de tentativa de omor, in urma unui incident care s-a intamplat in urma cu 3 ani. La acea vreme a fost intocmit dosar pentru lovire sau alte violențe, insa in urma anchetei incadrarea juridica a fost mult mai serioasa. Victima celor doi […] Articolul Frați din Nereju, judecați pentru tentativa de omor asupra unui vecin apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, in zona Culmea Frumoasele din Nereju s-a dezlanțuit potopul. Un torent format intr-o clipa, din ploile abundente, a umflat apele Zabalei și a prins 12 oameni, izolați pe o limba de pamant, in mijlocul apelor. Toți cei 12 captivi – oameni muncitori, angajați pentru lucrari silvice și de…

- COD ROȘU METEOROLOGIC IN NORD-VESTUL JUDEȚULUI VRANCEA Agenția Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD ROȘU de fenomene meteorologice periculoase valabila astazi, 20 iunie, intre orele 10:00-12:00, in localitațile Vizantea-Livezi, Campuri, Nereju, Tulnici, Vrancioaia, Soveja, Reghiu, Nistorești,…

- Misiunea de salvare a celor 12 persoane finalizata cu succes Joi seara, respectiv 18 iunie, in jurul orei 19:50 , un apel la numarul unic de urgența 112 semnala ca pe raza localitații Nereju, 12 persoane aflate intr-o zona forestiera, au ramas izolate din cauza creșterii nivelului și debitului raului…

- ISU Vrancea intervine cu 4 echipaje și 1 autospeciala de intervenție, 1 ambulanța SMURD, 2 barci pneumatice, 2 autospeciale de prima intervenție și 1 atovehicul cu capacitate marita de trecere (utv).Se incearca sa se ajunga pe orice cale la persoane. Aerian nu se poate interveni din cauza condițiilor…

- Un barbat din Naruja este acuzat de vatamare corporala in urma unui incident din vara anului 2017. Ranit grav și operat pe creier la scurt timp, dupa doi ani de la conflict partea vatamata a și decedat, insa cauzele nu au avut legatura cu loviturile primite. Din ce s-a reținut in rechizitoriu, incidentul…

- In jurul orei 01.00, prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 2-E 85, la ieșire din Garoafa catre Focșani. Un autoturism a intrat in coliziune cu un cap de pod și s-a rasturnat. Victima, o femeie din Braila, a fost preluata de ambulanța in stare grava. (Comunicat IPJ Vrancea)…

- In jurul orei 01.00, prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 2-E 85, la ieșire din Garoafa catre Focșani. Un autoturism a intrat in coliziune cu un cap de pod și s-a rasturnat. Victima, o femeie din Braila, a fost preluata de ambulanța in stare grava. (Comunicat IPJ Vrancea)…

- Doi administratori ai unor societați au fost trimiși in judecata in doua dosare distincte sub acuzația de evaziune fiscala, acestora imputandu-li-se ca au „uitat” sa evidențe in actele contabile anumite operațiui financiar contabile și au reușit astfel sa scape de plata unor impozite. Ambii au achitat…