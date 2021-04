Stiri pe aceeasi tema

- Ruby are o cariera muzicala de succes și traiește de mai mult timp, o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Robert. Cu toate astea, pana acum cei doi nu și-au facut planuri sa devina parinți. Chiar și așa, vedeta crede ca se va descurca in rolul de mama. Ruby a marturisit la Star Matinal ca frațiorul…

- Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite (EAU), Qatar si alte state din Golf au adus sprijinul lor unanim Iordaniei, zguduita de sambata de o lupta pentru putere in interiorul familiei regale, transmite AFP. Fratele vitreg al regelui Abdallah al II-lea al Iordania, printul Hamza, a anuntat ca…

- Tragedie intr-o familie din județul Sibiu, unde o fetița de 12 ani și-a pus capat zilelor și a fost descoperita fara suflare chiar de fratele ei mai mic, scrie Ora de Sibiu.Fetița s-a sinucis, joi seara, in apartamentul familiei din Cisnadie și a fost gasita moarta de fratele in varsta de doar 9 ani,…

- "In aceasta seara, in jurul orei 19,40, prin apel 112, un barbat a solicitat interventia echipajelor medicale si a politistilor intrucat suspecta faptul ca fiica sa, in varsta de 12 ani, ar fi incercat sa se sinucida, spanzurandu-se in apartamentul in care domicilia, in orasul Cisnadie. Barbatul fusese…

- Sarbatoare mare pentru familia Irinei Rimes astazi. Fratele ei, Vitalie Rimes, s-a insurat. Se pare, insa, ca evenimentul a fost unul destul de retras, fara prea mulți oaspeți. Totuși, in stories-urile postate de interpreta pe Instagram apare și tanarul blond din Franța, care se zvonește ca ar fi iubitul…

- Total prematur, la doar 55 de ani, fratele prefectului de Alba, Nicolae Albu a parasit in aceasta dimineața lumea aceasta in urma unui infarct! Colegii și prietenii din PNL Alba transmit pe aceasta cale sincere condoleanțe familiei indurerate. Dumnezeu sa il odihneasca in pace. Și din partea noastra,…

- Romania anului 2021 este o țara in care politicienii ocupa prim-planul agendei. Ei fac agenda, impart bugetul cat sa le ajunga de pensii speciale, sume forfetare, angajari de la partid. Și ne spun ca țara este saraca, ca au secatuit-o cei care au condus inainte. Care spun exact la fel cand revin la…

- Leonard Doroftei are cu ce se mandri! Fiul lui ii calca pe urme și duce o viața independenta și de vis in Canada, țara care i- a devenit „acasa” in urma cu mai bine de un an. Tanarul de 23 de ani a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars.