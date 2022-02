Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul a doua luni, polițiștii au documentat activitatea unui grup, suspectat in comiterea infracțiunii de șantaj, condus de un deținut din cadrul Penitenciarului nr. 3 Leova, condamnat pentru omor, care in complicitate cu alte persoane aflate atat in detenție, cat și la libertate extorcau mii…

- Un vameș a scapat basma curata și a continuat sa activeze nestingherit de nimeni in cadrul Serviciul Vamal, chiar și dupa ce a fost condamnat de toate instanțele ierarhic superioare, intr-un dosar pentru complicitate la acțiuni de contrabanda, la patru ani de pușcarie de executare. Condamnat in 2017,…

- Pentru filosoful Constantin Noica, orașele Campulung si Pitesti reprezinta o trista pagina din biografia sa, cand omul s-a aflat sub teroarea istoriei. Condamnat, in 1949, la domiciliu obligatoriu la Campulung, Noica iși continua cu tenacitate opera, scriind si adancindu-se in problematica lui “intru”.…