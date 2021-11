Stiri pe aceeasi tema

- Le-au ieșit planurile așa cum au stabilit. Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Bancescu s-au casatorit duminica, 14 noiembrie, in America. Solistul și afacerista au petrecut cu prietenii intr-un local de vis, din New York. Click! iți prezinta primele poze de la eveniment. Gigi Gheorghiu, celebrul folkist…

- Imagini de colectie cu Adrian Paunescu pe patul de spital au fost difuzate duminica, la Antena 3, la 11 ani dupa moartea poetului. În înregistrarea video, poetul Adrian Paunescu apare recitând ultima poezie scrisa de el. Filmarea facuta la Spitalul de Urgenta Floreasca…

- Bolnavul COVID era singur in salon, atunci cand a vrut sa comita gestul extrem. A profitat de neatenția cadrelor medicale și a sarit pe geam.Din fericire, pacientul se afla acum in afara oricarui pericol. Acesta urmeaza sa fie transferat la Spitalul de Urgența Pitești pentru investigații suplimentare.

- O tanara insarcinata in noua luni a fost omorata joi dimineata de cumnatul sau, cu doua lovituri de cutit in zona inimii, in Braila. Ulterior, autorul faptei a incercat sa se sinucida, el fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit informatiilor confirmate de Parchetul de pe langa…

- Bogdan Oprița, Medic-șef UPU-SMURD la Spitalul de Urgența Floreasca, susține ca pacienții vaccinați fac forme ușoare, nu necesita internare sau au nevoie de oxigen doar in cantitate mica.”Aproape toți (cei care ajung la spital sunt nevaccinați). In momentul de fața, in Unitatea de Primiri Urgențe, noi…

- Antonela Grigoraș, care este internata cu forța in Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Padureni–Grajduri Iași, pentru tratament, n-a fost de gasit, pentru a fi audiata in dosarul in care este acuzata ca a atacat-o pe Mirela Vaida.

- Interpretul de muzica populara din Banat Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a murit sambata seara, dupa ce s-a infectat…

- Solistul trupei Spitalul de urgența, Dan Helciug, a izbucnit din cauza creșterii subite a numarului de cazuri de coronavirus.Helciug susține ca pe durata intregii veri, cand litoralul a fost plin, numarul cazurilor a fost infim, insa ca infectarile au explodat in mod inexplicabil odata cu venirea…