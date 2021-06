Franța va trimite o a doua statuie a Libertății în Statele Unite Cea de-a doua Miss Liberty va fi instalata în gradina ambasadorului francez și va ramâne în Statele Unite timp de zece ani, relateaza Le Journal du dimanche și Le Point, citate de Rador.



La 135 de ani de la inaugurarea primei Statui a Libertații, o noua Miss Liberty va sosi pe 4 iulie la New York, pentru Ziua Naționala a Statelor Unite, relateaza &"The Sunday Journal&". Trimisa de Franța, ea va parasi portul Le Havre pe 7 iunie.



&"Aceasta idee a unei noi calatorii s-a nascut dintr-o întâlnire din iulie 2019&" cu Olivier Faron, administrator general al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

