- Agenția Europeana a Medicamentului a atras atenția asupra noilor tulpini de coronavirus, subliniind ca este urgent ca vaccinurile anti-COVID-19 existente sa fie adaptate. Cele trei vaccinuri care sunt autorizate in Uniunea Europeana – de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca – sunt eficiente și impotriva…

- Lipsa de interes pentru vaccinarea anti-COVID-19 in randul unei mari parti a populatiei bulgare a determinat guvernul de la Sofia sa renunte la strategia de vaccinare in etape si sa ofere vaccinul oricui doreste sa se vaccineze. Decizia a condus la cresterea notabila a numarului persoanelor imunizate.…

- Șeful executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri, autoritaților europene, sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-Covid, precum Sputnik V, produs in Rusia, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. ”Le cerem autoritatilor europene sa accelereze procesele…

- Romania a inceput administrarea vaccinurilor anti-COVID pe 27 decembrie, iar astazi a fost depașit un prag simbolic, de 1 milion de doze administrate, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). „Peste 1.000.000 de doze administrate. Romania…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca va suplimenta livrarile de vaccinuri pentru Covid-19 catre Uniunea Europeana cu 9 milioane de doze, la un total de 40 de milioane, in primul trimestru, fata de oferta facuta saptamana trecuta, si va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- Merkel a susținut astfel oficial Organizația Mondiala a Sanatații, care trage un semnal de alarma cu privire la discrepanța evidenta in ceea ce privește accesul la preparatele pentru coronavirus, in funcție de nivelul de bogație al țarii. Potrivit șefului OMS, in momentul actual, vaccinarea este…

- Compania AstraZeneca a anunțat ca va reduce livrarile de vaccin anti-Covid-19 catre Europa din cauza unor probleme de producție la una dintre fabrici. Uniunea Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin iar autorizarea pentru folosirea lui ar putea fi data la finalul acestei luni. Pentru…