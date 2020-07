Stiri pe aceeasi tema

- Francois Fillon, 65 de ani, acuzat ca a acordat locuri de munca fictive ca asistenți parlamentari membrilor familiei sale din 1998 pana in 2013, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, dintre care doi ani cu executare, a informat Le Figaro.Conform verdictului Tribunalului Corecțional din Paris,…

- Autoritațile nu iau in considerare la acest moment instituirea carantinei in anumite județe in care au fost inregistrate multe cazuri de COVID-19, a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru, marți, dupa dezbaterea in Parlament a moțiunii simple pe sanatate. Intrebat de jurnaliști daca este luata in considerare…

- ”De 10 zile, fix de cand i-am anuntat ca nu le mai votam noua stare de alerta, datele oficiale despre COVID-19 si-au pierdut orice farama de logica. Cifrele oficiale au devenit cifrele liberale despre pandemie! Numarul testelor inregistreaza variatii uriase de pe-o zi pe alta, iar rata infectiilor…

- Le Figaro: Renault vrea sa renunte la 5.000 de angajati, pana in anul 2024. De ce “se tocmește” guvernul francez in privința ajutorului pentru proprietarul Dacia Renault este pe punctul de a anunta un plan de reducere a costurilor cu doua miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), care implica…

- „Prima prioritate este sa ne concentram pe combaterea pandemiei pana la victoria finala”, a spus ambasadorul Chen Xu in cadrul unei videoconferințe de presa. Intrebat despre o invitație așteptata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pentru a trimite experți la Wuhan, epicentrul pandemiei, Chen…

- Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Olivier Veran, potrivit Le Figaro. Proiectul de lege examinat sambata in consiliul de ministri si care ar…

- Ziarul Unirea Guvernul francez a decis sa prelungeasca starea de urgența cu inca DOUA LUNI, pana pe 24 iulie Administrația din Hexagon a decis astazi sa prelungeaza starea de urgența sanitara cu inca doua luni, pana in data de 24 iulie. Guvernul francez a luat aceasta decizie pentru a lupta impotriva…

- Ministrul Sanatații din Franța a anunțat extinderea starii de urgența a sanatații publice pana la 24 iulie. Mișcarea a fost anunțata de Olivier Veran sambata, in urma unei reuniuni de urgența a Consiliului de Miniștri. In timp ce starea de urgența in sanatate era de așteptat sa fie ridicata pe 23 mai,…