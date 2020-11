Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare si sa permita deplasarile incepand de pe 15 decembrie, cu putin timp inaintea sarbatorilor de sfarsit de an, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron, anuntand o prima relaxare odata cu redeschiderea sambata a unor magazine inchise in urma cu o luna, transmite AFP, perluata de Agerpres. Toate […] The post Franța ridica restricțiile in decembrie și incepe vaccinarea masiva anticovid, fara a-și obliga cetațenii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .