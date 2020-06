Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de interne Christophe Castaner a cerut luni "toleranta zero" pentru rasism in randul fortelor de ordine si a anuntat renuntarea la o metoda de arestare controversata, denumita "strangulare", relateaza AFP."Niciun rasist nu poate purta in mod demn uniforma de politist sau…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a cerut luni „o toleranța zero” a rasismului în poliție și a anunțat abandonarea unei metode controversate de arestare, numita „strangulare”, potrivit AFP."Niciun rasist nu poate purta uniforma demna a poliției…

- Ministrul afacerilor interne al Frantei, Christophe Castaner, a promis miercuri ca "fiecare greseala, fiecare exces, fiecare cuvant, inclusiv expresii rasiste" vor face obiectul unei sanctiuni, la o zi dupa manifestatiile care au avut loc la Paris pentru denuntarea "violentelor politiste", in siajul…

- Ministrul afacerilor interne al Frantei, Christophe Castaner, a promis miercuri ca "fiecare greseala, fiecare exces, fiecare cuvant, inclusiv expresii rasiste" vor face obiectul unei sanctiuni, la o zi dupa manifestatiile care au avut loc la Paris pentru denuntarea "violentelor politiste", in siajul…

- Guvernul francez a anuntat ca va tine in continuare granitele inchise pana cel putin pe data de 15 iunie, chiar daca pe 11 mai se va ridica masurile de izolare impuse de pandemia de Covid-19.Conform ziarului The Guardian, Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a declarat in timpul unei conferinte…

- Regulile stricte de izolare au contribuit la producerea recentelor ciocniri intre tineri si politie in mai multe zone urbane sarace din Franta, a declarat joi ministrul de interne Christophe Castaner, citat de DPA, potrivit Agerpres. "Exista multe cauze, dar in special izolarea", a declarat Castaner…

- Regulile stricte de izolare au contribuit la producerea recentelor ciocniri intre tineri si politie in mai multe zone urbane sarace din Franta, a declarat joi ministrul de interne Christophe Castaner, citat de DPA. "Exista multe cauze, dar in special izolarea", a declarat Castaner pentru…

- „Suntem in razboi impotriva unui inamic invizibil” a repetat insistent presedintele Emmanuel Macron dupa ce a antat, luni seara, masuri exceptionale in lupta cu noul coronavirus. Marti, Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, le-a acerut francezilor sa fie ''aliati in razboiul'' impotriva…