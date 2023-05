Stiri pe aceeasi tema

- O interdicție privind zborurile interne pe distanțe scurte, acolo unde calatoriile care pot fi efectuate in doua ore și jumatate cu trenul, a fost promulgata marți, 23 mai, in Franța, informeaza CNN.Clement Beaune, ministrul francez al transporturilor, a salutat acest decret."Acesta este un pas esențial…

- Autoritațile din Franța au interzis zborurile pe distanțe scurte pentru a reduce emisiile de carbon.Franța a interzis zborurile interne pe distanțe scurte in incercarea de a reduce emisiile de carbon. Masura se aplica doar in locurile in care exista transport alternativ cu trenul, potrivit BBC.…

- Actiuni violente ale unor grupuri de ”black bloc” au patat manifestatii organizate de sindicate la Lyon, iar ciocniri aveau loc luni, de 1 Mai, la manifestatii la Paris si Nantes, in timp ce Rassemblement national (RN, extrema dreapta) a organizat o ”Sarbatoare a Natiunii” la Havre, unde Marine Le Pen…

- Guvernul francez are un dialog in desfașurare cu sindicatele cu privire la planurile de schimbare a sistemului de pensii și de creștere a varstei de pensionare, a declarat președintele Emmanuel Macron joi (30 martie), in timp ce se confrunta cu proteste ample impotriva reformei planificate. „Exista…

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat joi utilizarea supravegherii video prin inteligenta artificiala (AI) in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, trecand cu vederea avertismentele grupurilor pentru drepturile civile ca tehnologia reprezinta o amenintare la adresa libertatilor civile, transmite…

- In perioada 2-13 martie 2023, Cristian Fulas isi va intalni cititorii din Brasov, Galati si Bucuresti, cu prilejul lansarii romanului Specii, o radiografie tulburatoare a societatii autohtone actuale, volum aparut de curand in colectia „Ego. Proza" a Editurii Polirom. Roman politic, Specii dezvaluie…