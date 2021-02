Franța impune noi restricţii şi controale la frontiera cu Germania Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania, in contextul in care guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri, care pana acum erau exceptati, vor trebui sa prezinte un test PCR negativ pentru a trece granita in alt scop decat de munca, au informat ministrul afacerilor europene si cel al sanatatii, intr-un comunicat comun. De asemenea, munca de acasa va fi puternic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

