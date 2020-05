Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Guvernul francez a anuntat ca va tine in continuare granitele inchise pana cel putin pe data de 15 iunie, chiar daca pe 11 mai se va ridica masurile de izolare impuse de pandemia de Covid-19.Conform ziarului The Guardian, Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a declarat in timpul unei conferinte…

- Romania ar fi trebuit sa organizeze, la inceputul verii, alegeri locale, iar in decembrie expira actualul mandat al parlamentarilor și trebuie organizate și alegeri legislative. Insa, intre Guvern și Parlament a intervenit o scindare, in sensul ca parlamentarii au votat o lege prin care forul legislativ…

- Sfarsitul lunii septembrie – inceputul lunii octombrie ar putea fi o perioada buna de organizare a alegerilor locale, a declarat, joi, la Mioveni, premierul Ludovic Orban. “Pe evaluarile pe care le avem acum, sfarsitul lunii septembrie – inceputul lunii octombrie ar putea fi o data buna de organizare…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Mioveni, cand ar putea fi organizate alegerile locale, amanate de Executiv, din cauza epidemiei de coronavirus."Pe evaluarile pe care le avem acum, sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie ar putea fi o data buna de organizare a alegerilor.…

- In ceea ce priveste colegiile, unde portul mastii va deveni "obligatoriu", unitatile de invatamant vor fi redeschise numai in departamentele cel mai putin afectate de COVID-19, a spus Edouard Philippe in fata deputatilor francezi, adaugand ca o decizie privind liceele va fi luata la "sfarsitul lui…

- Guvernul francez urmeaza sa interzica adunarile de peste 100 de persoane in spatii publice, pe tot teritoriul Frantei, pentru a opri extinderea contaminarii cu coronavirus, informeaza Reuters. Agentia preia o declaratie facuta vineri de premierul Edouard Philippe televiziunii TF1: "Vom…