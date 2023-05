Franța deschide OFICIAL anchetă pentru crime de război după uciderea unui jurnalist AFP, pe 9 mai, în războiul din Ucraina Justiția franceza a lansat o ancheta pentru crime de razboi dupa ce reporterul AFP Arman Soldin a fost ucis in Ucraina. Ancheta franceza va fi gestionata de OCLCH, o unitate de ancheta specializata in crime impotriva umanitații și crime motivate de ura. Anchetatorii urmeaza sa identifice circumstanțele exacte ale morții lui Soldin, au anunțat procurorii francezi, potrivit france24.com . OCLCH pregatea deja o echipa care sa se duca la locul dramei, potrivit unei surse apropiate dosarului.Soldin, in varsta de 32 de ani, coordonator video pentu Ucraina al agenției de presa, a murit pe 9 mai cand… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

