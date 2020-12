Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de decese din cauza Covid-19 a depasit, marti, pragul de 50.000 in Franta, cu un total de 50.237 de morti in spitale si in centre medico-sociale, a indicat Departamentul de Sanatate publica din Franta, anunța news.ro. 34.399 de decese au fost inregistrate in spitale, dintre care 458…

- Franța a raportat ieri un numar uriaș de decese in casele de batrani: 754 in ultimele patru zile, anunța ansa . Adaugate la cele 466 de persoane decedate in ultimele 24 de ore in spitale, Franța a ajuns marți seara la un total de 1.220 de noi victime ale celui de-al doilea val de Covid-19. De la inceputul…

- Tot mai mulți romani iși pun problema daca țara noastra va intra sau nu in carantina totala in urmatoarea perioada, in special in timpul sarbatorilor de iarna. Președintele Klaus Iohannis a anunțat in cadrul conferinței de presa din aceasta seara cum va arata situația pana la finalul anului.

- De la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent, in Franța au murit peste 40.000 de persoane care au contactat boala, au anunțat autoritațile franceze din domeniul sanatații. Cel putin 40.169 de decese asociate acestei boli au fost inregistrate in statistica oficiala prezentata sambata, iar…

- Franta a raportat peste 40.000 de decese asociate maladiei COVID-19 de la inceputul pandemiei cauzate de noul coronavirus, au anuntat sambata seara autoritatile franceze din domeniul sanatatii, scrie Agerpres. Cel putin 40.169 de decese asociate acestei boli au fost inregistrate in statistica oficiala…

- Republica Ceha, una dintre tarile din Europa cele mai afectate de cel de-al doilea val de coronavirus, va impune de miercuri teste rapide saptamanale pentru toti rezidentii si personalul din caminele de batrani pentru a detecta din timp cazurile de COVID-19, relateaza agerpres.ro.

- Un nou record a fost stabilit duminica in Franta in epidemia de Covid-19, cu 52.010 cazuri confirmate in ultimele 24 de ore si 116 decese. Simbata au fost confirmate peste 45.000 de noi cazuri, dupa ce vineri Franta a trecut pragul de un milion de infectari de la inceputul pandemiei. {{475256}}Cele…

- Un milion de oameni au murit din cauza Covid-19 pe la nivelul intregii planete, potrivit cifrelor furnizate de Worldometers. Mai mult de jumatate dintre decese s-au inregistrat in doar patru tari lovite puternic de pandemie: SUA, Brazilia, India, Mexic.