Franța acuză Ankara: "Mijloace blindate turceşti au debarcat la Tripoli, Erdogan nu-și ține cuvântul" Încalcarile repetate ale încetarii focului în Libia sunt îngrijoratoare. Și, mai presus de toate, consolidarea continua a forțelor de pe teren preocupa mult din cauza faptului ca marii sponsori internaționali ai facțiunilor aflate în razboi continua sa trimita oameni și arme, potrivit Rador care citeaza Rainews.



Franța: &"Vehicule blindate turcesti au debarcat la Tripoli&"



Mișcarile guvernului de la Ankara sunt denunțate. O fregata turceasca a escortat o nava blindata în Libia. Stirea a fost raportata agenției France Presse de o sursa militara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

