Franta si Australia au incheiat un acord in vederea furnizarii unor obuze de calibrul 155 milimetri Ucrainei, o sustinere in razboiul impotriva Rusiei, anunta luni ministrii Apararii francez Sebastien Lecornu si australian Richard Marles, relateaza AFP, informeaza NEWS.RO.

Serviciile de Securitate ucrainene (SBU) anunta vineri, 20 ianuarie, ca au arestat "sapte agenti rusi" in regiunea Dnipro (est), suspectati de spionaj in favoarea Moscovei, relateaza AFP. "SBU a efectuat alta operatiune speciala importanta pentru a expune si aresta agenti inamici", isi exprima satisfactia,

Ministrul apararii din Franta, Sebastien Lecornu, a fost primit miercuri, la Kiev, de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intalnirea avand ca scop ''sa evidentieze sprijinul militar al Frantei pentru Ucraina'', potrivit oficialului francez, transmite EFE.

Ministerul britanic al Apararii anunta ca lipsa munitiilor ramane „principalul factor limitativ" al Rusiei.In mod similar, este puțin probabil ca Rusia sa-și fi marit suficient stocul de muniții de artilerie pentru a permite operațiuni ofensive la scara larga.O vulnerabilitate a strategiei operaționale

Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati

Președintele american a evocat traiectoria proiectilului pentru a motiva dubiile sale, scrie Le Monde . „Este improbabil potrivit traiectoriei sa se fi tras din Rusia. Dar o sa vedem", a declarat președintele american, Joe Biden, miercuri, la finalul unei reuniuni de urgența la care au participat liderii

Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) a anuntat marti ca a detectat in dronele kamikaze de fabricatie iraniana componente realizate dupa data invaziei ruse in Ucraina, ceea ce arata clar faptul ca aparatele au fost livrate dupa

Un barbat care a transmis rușilor date despre pozitiile Forțelor Armate ale Ucrainei din regiunea Sumi a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, potrivit agenției RBC, scrie Rador.