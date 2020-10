Stiri pe aceeasi tema

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris. Astfel, in perioada 15 - 26 octombrie, Grupul Renault va explora viitorul mobilitatii, oraselor…

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentareAstfel,…

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris. Astfel, in perioada 15 - 26 octombrie, Grupul Renault va explora viitorul mobilitatii, oraselor…

- Renault a facut public un prim clip video cu noul automobil electric Dacia Spring, care va avea premiera pe 15 octombrie, la evenimentul eWays, la Paris. Renault a descris modelul Spring ca fiind „masina electrica accesibila tuturor, care intruchipeaza noua revolutie Dacia”.

- Dacia continua campania de promovare care anticipeaza lansarea Spring, primul sau model electric din istorie. De data aceasta, Grupul Renault a publicat pe rețelele de socializare un teaser video care arata forma generala a caroseriei pentru noul model. Clipul are o durata de numai 6 secunde și nu ofera…

- In perioada 15-26 octombrie, in cadrul evenimentului online Renault EWays, grupul francez va prezenta mini SUV-ul electric Dacia Spring de serie, alaturi de un concept car care prefigureaza un viitor crossover electric marca Renault, construit pe noua platforma modulara CMF-EV. Cateva prototipuri au…

- Opiniile asupra modului in care guvernele au gestionat lupta impotriva pandemiei de COVID-19 difera enorm in Europa, potrivit unui sondaj dat publicitatii joi, care arata ca italienii sunt deosebit de duri in privinta Uniunii Europene, relateaza AFP. Sondajul a fost realizat in iunie si iulie pentru…

- ​Franța a anunțat un plan de proporții pentru lansarea unor așa numite ”autostrazi feroviare”, ca parte a unui plan prin care sa fie mutate pe trenurile de marfa cât mai multe dintre marfurile care acum sunt duse cu TIR-urile. În Franța, 45% dintre marfuri erau transportate cu…