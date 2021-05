Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana solicita statelor membre UE sa ia masuri coordonate pentru a restrange in continuare temporar calatoriile din India, in vederea limitarii raspandirii variantei B.1.617.2, detectata pentru prima data in India, potrivit https://ec.europa.eu/commission. Aceasta urmeaza unei…

- Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia de coronavirus ar putea avea efecte neprevazute - ducând la o mai mare obezitate în rândul copiilor, relateaza dpa și Agerpres. Un raport al biroului regional al OMS publicat marti a constatat…

- Varianta de coronavirus descoperita in India este mai contagioasa si prezinta caracteristici care ar putea reduce eficienta vaccinurilor, contribuind la accelerarea epidemiei in India, a avertizat sambata responsabila stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, potrivit…

- Comisia Europeana a recomandat luni ca cetatenilor straini vaccinati complet anticoronavirus si cei care provin din tari cu o situatie epidemiologica buna sa li se permita sa calatoreasca in Uniunea Europeana fara restrictii suplimentare, transmite Reuters."Comisia (Europeana) propune sa se permita…

- Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19, se arata intr-o informare a Comisiei Europene. Potrivit sursei citate, toți cetațenii…